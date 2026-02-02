İçerik üretenlere müjde: BİM’e yaka mikrofonu, selfie ışığı, tripod geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, 6 Şubat 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Katlanır masa ve metal yer sofrası, hem pratik kullanımı hem de uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra küçük ev aletleri, dekoratif ürünler ve kış aylarına yönelik tekstil seçenekleri de raflardaki yerini alacak.

Öte yandan içerik üreticilerine hitap eden teknolojik ekipmanlar da bu haftaki katalogda kendine yer buldu.

Yaka mikrofonu, selfie ışığı ve tripod gibi ürünler, sosyal medya ve dijital içerik üretimiyle ilgilenenler için cazip alternatifler sunuyor.

İşte ŞOK 6 Şubat aktüel ürünler: