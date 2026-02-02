Sivas'ta ekran bağımlığı kaza getirdi: 7 kişi yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin görüntüler pes dedirtti. Otobüs şoförünün seyir halindeyken uzun süre cep telefonuna baktığı anlar kameraya anbean yansırken, ihmaller kafalarda soru işareti bıraktı.

KAZAYA İLİŞKİN VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Sivas’ta bir yolcu otobüsü, iki tır ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanmış, yaralılar tedavi altına alınmıştı. 29 Ocak’ta meydana gelen zincirleme kazaya ilişkin bir video ortaya çıktı.

ŞOFÖRÜN RAHAT TAVIRLARI KAYDEDİLDİ

Kazadan kısa süre önce çekildiği iddia edilen videoda, yolcu otobüsü sürücüsünün cep telefonuyla ilgilendiği anlar yer aldı. Sürücü, bir yandan da çay içiyordu. Bu anlar, araç içerisindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.