İstanbul'da zehir baskını: 85 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. 4 parça halinde toplamda 77 kilo sıvı metamfetamin bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik dün yeni bir çalışma yürütüldü. Beylikdüzü ilçesinde 1 araç ve 1 eve yapılan operasyonlarda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

28 BİN 310 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Baskında yapılan aramalarda; 4 parça halinde toplamda 77 kilo sıvı metamfetamin, 8 parça halinde toplamda 8 kilo 750 gram kristal metamfetamin ve 1 parça halinde 24 kilo gelen ara kimyasal maddesinin de içinde bulunduğu toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlerden 28 bin 310 lira para ele geçirildi.

''UYUŞTURUCU MADDE İMAL TİCARETİ''

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.