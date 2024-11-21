İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasadışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık

İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin değerlendirmelerini dinledi ve kendisine yönlendirilen soruları cevapladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, “Sabah buraya geldiğimizde, Ali Mahir Başarır ve arkadaşlarının beni engellemesine çok üzüldüm. Buraya yakışmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“YASADIŞI BAHİSLE İLGİLİ 9 BİN 780 TUTUKLAMA YAPTIK”

İllegal bahis operasyonları ile ilgili yöneltilen soruya Bakan Yerlikaya, “Yasadışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık. Çalışmalarımız devam ediyoruz. 9 bin 874 internet sitesinin engellendiğini, erişme engellenen sosyal medya hesaplarının da 77 bin 970 olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

“SORU ÖNERGELERİNİN YÜZDE 90,1'İNİ CEVAPLAMIŞIZ”

Soru önergelerinin çoğunun cevaplandırıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Yazılı soru önergeleri ile bugüne kadar 19 Kasımdan itibaren meclis aracılığıyla milletvekillerimiz tarafından tercih edilen soru önergelerinin yüzde 90,1'ini cevaplamışız” ifadelerine yer verdi.

“BELEDİYELERE BİN 701 SORUŞTURMA TALEBİ VAR”

Belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili soru hakkında konuşan Bakan Yerlikaya şöyle cevap verdi:

“Belediyelerle ilgili AK Parti 301, Cumhuriyet Halk Partisi 338, Milliyetçi Hareket Partisi 46, HDP 16, bağımsız 17, diğerleri ise 983 olmak üzere bin 701 soruşturma talepleri vardı. Bunlardan AK Parti 59, Cumhuriyet Halk Partisi 58, Milliyetçi Hareket Partisi 21, İyi Parti 7, HDP 10, diğer belediyeler ise 21 olmak üzere soruşturma izni verildi. Soruşturma izni verilmeyenler ise AK Parti 109, Cumhuriyet Halk Partisi 93, Milliyetçi Hareket Partisi 43, İyi Parti 23, HDP 6, diğerleri 21”

“GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ 155 KOLLUK PERSONELİMİZ İNTİHAR ETTİ”

Polis ve diğer güvenlik görevlilerinin intiharları ile ilgili soruyu Bakan Yerlikaya şu cümlelerle cevapladı:

“Göreve geldiğimiz günden beri 79 emniyet, 79 jandarma, 2 sahil güvenlik olmak üzere maalesef 155 kolluk personelimiz intihar etmiştir. İntihar adli bir olay. Biz de idari soruşturma başlatıyoruz. İntiharların nedenleri ise aile içi anlaşmazlıkların oranı yüzde 30, kişi kötü alışkanlıklar, aşırı borçlanma, kripto para gibi nedenlerden 52 kişi, psikolojik nedenlerden 13 kişi, gönül ilişkileri nedeninde 17, diğer nedenler 12 ve incelemesi devam eden de 14 vaka var”

“İSTİSNAİ OLARAK TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI KAZANAN 238 BİN 781 SURİYELİ VAR”

Vatandaşlık hakkı kazanan yabancı uyruklu kişilerle ilgili soruya Bakan Yerlikaya, “İstisnai olarak Türkiye vatandaşlığı kazanan 238 bin 781 Suriyeli var. Yatırım amaçlı istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanan 159 bin 433 yabancı var. Bunların 46 bin 163'ü yatırımcı, 35 bin 399'u eşleri, 77 bin 871'i de çocukları” şeklinde cevap verdi.

“GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNİN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ŞEHİR EŞKIYALARINDAN HİÇBİR FARKI YOK”

Düzensiz ve yasadışı göçle ilgili sorulan sorulara Bakan Yerlikaya şu ifadelerle cevapladı:

“Ben geldiğimde 5 milyon 196 bin düzenli göçmen sayısı vardı. Yaptığımız çalışmalarla, politikaları bu sayı bugün 4 milyon 174 bin 706 oldu. Biz düzensiz göçle kesintisiz durmadan duraksamadan mücadele ediyoruz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin organize suç örgütleri şehir eşkıyalarından hiçbir farkı yok. Bugüne kadar 6 bin 660 tutuklu. Şu anda adli kontrolü olan 2 bin 693 kişiyi de takip ediyoruz. Cezaevinden bir ay içinde çıkacak olan göçmen kaçakçılığı organizatörleri de takip ediyoruz. 2023 yılında 27 Avrupa ülkesinin göç idaresi tek başına 91 bin deport yaptı. Biz 132 bin yaptık. Bu senede 140 bini geçeceğiz. Düzensiz göçle müsamaha yok. Kesintisiz, etkin”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 2025 MALİ YILI BÜTÇESİ, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığının 2025 yılı için toplam ödenek teklifi 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Bakanlığın merkez birimleri bütçesi 96 milyar 401 milyon 694 bin lira, 416 milyar 426 milyon 543 bin lirası Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 261 milyar 262 milyon 624 bin lirası Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 16 milyar 766 milyon 308 bin lirası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, 36 milyar 205 milyon 532 bin lirası Göç İdaresi Başkanlığı'nın, 266 milyar 923 milyon 268 bin lirası AFAD Başkanlığı'nın olmak üzere tüm bağlı kuruluşların bütçe toplamı 997 milyar 584 milyon 275 bin lira olarak komisyona sunuldu.

İçişleri Bakanlığının bütçesinde 779 milyar 747 milyon 196 bin lira cari ödenekler, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirası ise yatırım ödeneği olarak sunuldu. Görüşmelerin ardından, İçişleri Bakanlığının 2025 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.