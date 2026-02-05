Abone ol: Google News

İçişleri Bakanlığı'ndan 10 ile 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, fırtına ve kar bekleniyor

İçişleri Bakanlığı'nın meteorolojik uyarısına göre, 10 il 'sarı' kodla işaretlendi. Özellikle kıyı kesimlerde yoğun sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları, önlem alması konusunda uyardı.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 15:16
  • İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak, fırtına ve kar yağışı beklentisiyle 'sarı' kodlu uyarı yayımladı.
  • İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve Edirne'nin belirli bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
  • Burdur, Isparta ve Antalya'nın bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre doğuda kar yağışları devam ederken, batıda daha bir ılıman hava ülkeyi bekliyor.

Ancak yağışlar batıda da durmaksızın devam ediyor.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, beklenen sağanak yağışı ve fırtınaya karşı bir uyarı yayımladı.

Bakanlık, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 10 il için 'sarı' kodlu uyarı verdi.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

MGM'den alınan bilgiler doğrultusunda 10 ilin 'sarı' kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

"CUMA GÜNÜ GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK"

Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

