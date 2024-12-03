AA

İETT'ye bağlı özel halk otobüslerini temsilen Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan özel halk otobüsü sahipleri, geniş güvenlik önlemleri altında bir süre bekleyerek, İBB'den ödemelerini alamadıklarını öne sürdü.

"BİZLER ARTIK TEKERİMİZİ DÖNDÜREMİYORUZ"

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, ödemelerin yapılmaması nedeniyle artık iş yapamaz hale geldiklerini söyledi.

Sorunların çözülememesi halinde kontak kapatma yoluna gideceklerini, başka çare bulamadıklarını belirten Güneş, "Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize, çoluğumuza, çocuğumuza para veremiyoruz. Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı." dedi.

Güneş, İBB yetkililerinin aylardır kendilerini oyaladıklarını ve sorunların çözümü için verdikleri sözleri tutmadıklarını savundu.

"İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN PSİKOLOJİK BASKISINDAN, MOBBİNGİNDEN BIKTIK"

İETT Genel Müdürlüğünün, kendilerine psikolojik baskı yaptığını, kendi uyguladıkları muayene kriterlerini uyguladıklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"İETT Genel Müdürlüğünün psikolojik baskısından, mobbinginden bıktık. Öncelikle İETT Genel Müdürlüğünde TÜVTÜRK muayene kriterleri uygulanmıyor. İETT Genel Müdürü kendine özel 240 tane muayene kriteri oluşturmuş. 240 muayene kriteri, bizim yönergemizde, teknik şartnamemizde olmayan şartlardır. Araçlarımızı kendi muayene istasyonlarına çekiyor. Muayene istasyonlarında gereksiz, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan, araçların saatlerini kesiyor. Araçlarımızın saatlerini kestiği için seferden menediliyor. İstanbul halkı burada mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. İETT Genel Müdürlüğünün derhal bu mobbinge son vermesi gerekiyor."

Güneş, İETT Genel Müdürünün asker kökenli olduğunu ve sabah akşam kendilerini bir nevi içtimaya tabi tuttuğunu iddia etti.

"SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE KONTAK KAPATACAĞIZ"

İETT Genel Müdürünün, otobüs filosundan minimum hizmet almak için her yolu denediğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: