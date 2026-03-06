İftar saat kaçta? Bugünkü (6 Mart 2026) iftar ve teravih vakitleri

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, akşam ezanının okunacağı saati yakından takip ediyor.

Gün boyu tutulan orucun ardından iftar saatinin ne zaman olduğu ve teravih namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Özellikle bulunduğu ildeki ezan vakitlerini öğrenmek isteyenler, Diyanet tarafından yayımlanan güncel namaz saatlerine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta açılacak, teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte 6 Mart 2026 Cuma günü için il il iftar ve teravih vakitleri...

6 MART 2026 İFTAR SAATİ

İstanbul: 19.07

Ankara: 18.52

İzmir: 19.16

TERAVİH SAATİ

İstanbul: 20.26

Ankara: 20.10

İzmir: 20.32

Diğer illerin ezan vakitleri - Diyanet