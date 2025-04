İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimleri akamete uğratılmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP tarafından yapılan boykot çağrılarına dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İSTİHDAMIMIZA VE TOPLUMSAL HUZURUMUZA KASTETMİŞTİR"

Altun yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"CHP YÖNETİMİ AHLAKEN SORUMSUZ BİR TAVIR SERGİLEMİŞTİR"

CHP yönetiminin ilkesiz sorumsuz bir tavır sergilediğini söyleyen Altun şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla ‘hayatı durdurma’ gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır. Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, ‘Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor, biz sadece destekliyoruz’ şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir. Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz, Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür"

"MİLLETİMİZİN VAKUR DURUŞU SAYESİNDE BERTARAF EDİLMİŞTİR"

Boykot çağrılarını halkın boşa çıkardığına dikkati çeken Altun şu açıklamada bulundu:

"Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir. Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin ‘hayatını durdurmak’ isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır. Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir"

"AZİMLE VE KARARLILIKLA ÇALIŞARALK DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'YE YÜRÜYORUZ"

Toplumun bugün sağduyu ile hareket ettiğini ve yerli ve milli firmalara sahip çıktığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Toplumumuz, her zaman olduğu gibi bugün de sağduyu içinde hareket etmiş, yerli ve milli firmalarımıza sahip çıkmış, üretimi, istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye devam etmiştir. Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha ‘yok hükmündesiniz’ demiştir. Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye’ye yürüyoruz. Bu yürüyüşü engellemek isteyen her yapıya, her operasyona karşı aynı netlikte ve kararlılıkta cevap vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu büyük dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."