İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimleri akamete uğratılmıştır

İHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP tarafından yapılan boykot çağrılarına dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İSTİHDAMIMIZA VE TOPLUMSAL HUZURUMUZA KASTETMİŞTİR"

Altun yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"Son dönemde, milli ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde ‘boykot’ girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu kirli kampanya, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize, istihdamımıza ve toplumsal huzurumuza kastetmiştir.

CHP, uzun süredir içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkanlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalışmaktadır"

"CHP YÖNETİMİ AHLAKEN SORUMSUZ BİR TAVIR SERGİLEMİŞTİR"

CHP yönetiminin ilkesiz sorumsuz bir tavır sergilediğini söyleyen Altun şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla ‘hayatı durdurma’ gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır. Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, ‘Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor, biz sadece destekliyoruz’ şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir. Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz, Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür"

"MİLLETİMİZİN VAKUR DURUŞU SAYESİNDE BERTARAF EDİLMİŞTİR"

Boykot çağrılarını halkın boşa çıkardığına dikkati çeken Altun şu açıklamada bulundu:

"Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir. Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin ‘hayatını durdurmak’ isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır. Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir"

"AZİMLE VE KARARLILIKLA ÇALIŞARALK DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'YE YÜRÜYORUZ"

Toplumun bugün sağduyu ile hareket ettiğini ve yerli ve milli firmalara sahip çıktığını belirten Altun, şunları kaydetti: