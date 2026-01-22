TRT 1 “Sinyal yok” sorunu nasıl çözülür? TRT 1 frekans ayarı… UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşma öncesi TRT 1 şifre sorunu gündeme geldi. Peki, TRT 1 şifre sorunu neden olur, nasıl çözülür? İşte TRT 1 frekans ayarı…

Göster Hızlı Özet TRT 1, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe - Atletico Madrid maçı öncesi yayın sıkıntısı yaşamaktadır.

İzleyiciler, karşılaşmayı izlemek için televizyonlarında "yayın yok" ve "şifreli yayın" uyarıları almaktadır.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe - Atletico Madrid karşılaşması öncesi TRT 1 yayın sorunu gündeme oturdu. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı izlemek isteyen çok sayıda izleyici, televizyonlarında "yayın yok" ve "şifreli yayın" uyarılarıyla karşılaşınca sosyal medyada çözüm arayışına girdi. Farklı uydu alıcıları ve platformlarda yaşanan erişim problemi, özellikle maç saatine yaklaşılırken endişeyi artırdı. Peki, TRT 1 "sinyal yok" sorunu nasıl çözülür? TRT 1 FREKANS AYARLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? TRT 1 yayınını yeniden izleyebilmek için uydu alıcısında manuel frekans ayarı yapılması öneriliyor. Menü veya Kurulum Ekranına Giriş Uydu alıcınızın kumandasında bulunan "Menü" veya "Kurulum / Setup" tuşuna basın.

Açılan ekrandan Kanal Ayarları veya Uydu Ayarları bölümüne girin. Manuel Kanal Arama Seçeneğini Açın Menüden “Frekans Ayarları” ya da “Manuel Kanal Arama” seçeneğini seçin.

Uydu listesinde Türksat 42° Doğu seçili olsun.

Şebekede Ara (Network Search) seçeneğini Açık konuma getirin. Yeni Transponder (TP) Ekleme Adımları Menüden Ayarlar bölümüne girin.

“Transponder Ekle” veya “TP Ekle” seçeneğini seçin.

Kumandadaki mavi tuş ile yeni TP ekleme ekranını açın.

Güncel frekans bilgilerini girerek “OK / Kaydet” tuşuna basın. TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ TRT 1 HD yayınını aşağıdaki bilgilerle manuel olarak ekleyebilirsiniz: Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11054

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4 TRT 1 HANGİ PLATFORMLARDA İZLENEBİLİYOR? TRT 1 HD yayını farklı platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor: Turkcell TV+: 21. kanal

D-Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Türksat TKGS: 1. kanal

KabloTV: 22. kanal

