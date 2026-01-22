Muş’ta yoğun kar tek katlı evleri görünmez hale getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş’ta son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent merkezine bağlı Kale Mahallesi’nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Artan kar birikintileri nedeniyle tek katlı evlerin çatıları tamamen karla kaplanırken, bazı evler adeta kara gömüldü.

ÇÖKMELERE KARŞI SEFERBER OLDULAR

Karın ağırlığının yapılarda hasara yol açmasından endişe eden mahalle sakinleri, sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle damlara çıkarak temizlik yaptı. Vatandaşlar, büyük bir dikkatle biriken karları çatıdan aşağı indirerek olası çökmelerin önüne geçmeye çalıştı.

"SON YILLARIN EN YOĞUN KIŞI"

Mahalle sakinlerinden Hüsamettin Zeren, bu yıl kış şartlarının olağanüstü ağır geçtiğini belirterek, “Son yılların en fazla karı bu sene yağdı. Gerçekten çok yoğun bir kar yağışı var. Allah’tan gelen başımızın üstüne ama tek katlı evler tamamen kara gömülmüş durumda. Mahallemizin gençleri, evlerin çatılarını temizleyerek çökmeleri önlemeye çalışıyor” diye konuştu.