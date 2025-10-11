İş yerlerine yeni zorunluluk: Fiyat listeleri Ticaret Bakanlığı’na bildirilecek

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketleriyle ilgili yeni yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

İŞ YERLERİ FİYAT LİSTELERİNİ TİCARET BAKANLIĞI İLE PAYLAŞACAK

Buna göre, tüketici karşısında tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarının dara alınması zorunlu olacak.

Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri, fiyat listelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak.

Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Bu iş yerlerindeki masalarda fiyat listeleri tüketicilere karekod ile gösterilebilecek.

Fiyat listelerinde bulunan aykırılık, eksik veya hatalı belirtilen her bir ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak.

Düzenleme ile ayrıca kitap, dergi gibi ürünlerde satıcıların ürün fiyatlarını yalnızca fiyat etiketiyle değil, elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterebilmelerine imkan tanınacak.