Abone ol: Google News

İSKİ Baraj Doluluk Oranı 14 Kasım 2025: İstanbul su seviyesinde son durum…

14 Kasım 2025 İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Yağışlar sonrası İstanbul’da barajların güncel doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? İşte son durum.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 12:14
İSKİ Baraj Doluluk Oranı 14 Kasım 2025: İstanbul su seviyesinde son durum…
  • İSKİ, 14 Kasım 2025'te İstanbul barajlarının doluluk oranını %21,47 olarak açıkladı.
  • Son yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi hâlâ kritik seviyelerde.
  • Ömerli Barajı %17,73 ve Elmalı Barajı %53,75 doluluk oranıyla dikkat çekiyor.

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından gözler barajlardaki son duruma çevrildi.

İSKİ tarafından açıklanan 14 Kasım 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor.

Kentte su seviyeleri nasıl değişti, barajlar ne kadar doldu?

İşte yağışlar sonrası İstanbul’un barajlardaki son durumu…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NE?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Kasım 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı.

Son haftalarda etkili olan yağışlara rağmen megakentin barajlarındaki su seviyesi kritik seviyelerde seyrediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’un genel baraj doluluk oranı %21,47 olarak ölçüldü.

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %17,73

Darlık Barajı: %31,25

Elmalı Barajı: %53,75

Terkos Barajı: %24,53

Alibey Barajı: %12,87

Büyükçekmece Barajı: %24,08

Sazlıdere Barajı: %21,38

İç Haber Haberleri