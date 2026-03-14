Uşak'ta yan yatan beton pompasının altında kalan işçi öldü

Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaatın temeli için beton dökme çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle beton pompasının denge ayaklarından biri kırıldı.

Kırılmayla birlikte yan yatan beton pompasının kolu inşaatın temeline düştü.

O sırada inşatta kalıp ustası olarak çalışan Mehmet Can Aydoğan, düşen kolun altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Aydoğan, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

29 yaşındaki Aydoğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında beton pompası operatörü N.E. (27), inşaat firması sahibi M.T. (56) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.