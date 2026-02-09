İŞKUR 2026 listesini güncelledi: İşte en çok talep gören meslekler…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İŞKUR, 2026 yılının Ocak ayına ilişkin istihdam verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan istatistikler, iş gücü piyasasında imalat sanayii, güvenlik ve perakende sektörlerinin öne çıktığını ortaya koydu.

18 BİN 733 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Ocak ayı boyunca İŞKUR aracılığıyla toplam 118 bin 733 kişi istihdama kazandırıldı. Bu kişilerin yüzde 64,8’ini erkekler, yüzde 35,2’sini ise kadınlar oluşturdu.

İşe yerleştirilenler arasında gençler, engelliler ve üniversite mezunlarının da önemli bir paya sahip olduğu görüldü.

SANAYİ ZİRVEDE, GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLK SIRADA

İŞKUR’un Ocak ayına ilişkin istihdam verileri, sektör ve meslek bazında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre, en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe gerçekleşirken, özellikle imalat alanı istihdamın lokomotifi oldu.

Meslek grupları incelendiğinde ise güvenlik görevlileri listenin başında yer aldı. Silahsız özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi de en çok istihdam edilen meslekler arasında öne çıktı.