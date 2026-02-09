Vatandaş tezgaha akın etti: İşte hamsi, istavrit, mezgit, sardalya, uskumru fiyatları

Bolu’da halk pazarındaki balık tezgâhlarında yaşanan hamsi bolluğu, vatandaşların ilgisini artırdı.

Haftalar sonra tezgâhlarda yeniden hamsi gören vatandaşlar, pazarda yoğunluk oluşturdu.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan İlhan Başaran, hamsinin şu anda bol olduğunu ancak önümüzdeki günlerde azalabileceğini söyledi.

“ŞU ANDA HAMSİ ÇOK GÜZEL VE TAZE”

Hamsinin şu an oldukça kaliteli olduğunu İHA muhabirlerine anlatan İlhan Başaran, “3-4 gün boyunca denizlere kayıkları çıkarmadılar, yasak koydular. Onun bir faydası oldu. Balık geldi. Şu anda çok güzel hamsi balığı var. Taptaze hamsi balığı, mezgit, uskumru balıkları var. Bolu’da Ramazan ayında balığa rağbet biraz düşer. Vatandaşların balığa ilgisi havalar ısınınca otomatik olarak bitiyor. Yani diğer büyük iller gibi bir balık kültürümüz yok. Hamsi, hamsi, hamsi. Başka bir şey yok. Balık bol çıktığı gün otomatik olarak fiyatlar değişir. Biz gittiğimizde balık bolsa, ucuz alıp ucuz satıyoruz. Ama denizlerde fırtına varsa fiyatlar artıyor. O da etikete yansıyor. Bir iki gündür iyi bir hamsi gelmeye başladı dediler. Ama tekrardan kesildi. Şimdi balık boğazdan çıkarken çok fazla kayık oluyor etrafta. Kayıklar fazla olunca da balıklar geriye kaçıyor. Yoksa balığı 3-5 gün rahatça bıraksak, kendi karasularımıza iyice, bir denizimize girse tutulacak ama iş orada, denizde” diye konuştu.

BALIK FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Pazardaki güncel balık fiyatları ise kilogram başına şöyle belirlendi:

Hamsi: 250 TL

İstavrit: 150 TL

Mezgit: 300 TL

Sardalya: 150 TL

Uskumru: 250 TL