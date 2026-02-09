İstanbul'da cinsel istismar iddiasıyla polise giden kadın uyuşturucudan gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine gelen Ceren Ç. (32) isimli kadın, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

Konu ile ilgili ifadesi alınan kadının; tehdit, mala zarar verme ve cinsel taciz başta olmak üzere toplam 28 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

EVİNDEN 51 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ceren Ç.'nin ifadesinde beyan ettiği Avcılar Denizköşkler'deki bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 51 kilogram 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Operasyon düzenlenen adreste, ayrıca çok sayıda suç kaydı bulunan Mehmet K.Ö. (23), Ahmet E.,(62), Mehmet A. (50) ile Moldova uyruklu Valentına Raıher (45) gözaltına alındı. Şahısların, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri sürerken, adreste ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekiplerce el konuldu.

Öte yandan konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.