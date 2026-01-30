İŞKUR TYP personel alımı 2026: MEB temizlik görevlisi başvuru ekranı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni adıyla İstihdam Uyum Programı (İUP) olarak yürütülen Toplum Yararına Programlar kapsamında, 2. dönem öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara temizlik, güvenlik ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda personel alımı yapılacak.

2026 TYP kura sonuçları ile birlikte, temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere açılan kontenjanlara başvuru yapan binlerce aday görevlerine başlayabilecek.

Bu gelişmeyle birlikte adaylar, TYP (İUP) başvuru tarihleri ve şartlarına odaklanmış durumda.

Peki, 2026 TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İUP başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İşte İŞKUR 2026 TYP başvurularına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI 2026

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek.

Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyenlerin kendi şehirleri için yayımlanan ilanların tarihlerini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre kontrol etmesi gerekiyor.

İlanlar Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için e-Şube sisteminde yayınlanıyor.

İŞKUR TYP İŞ İLANLARI