İSPARK otoparklarına elektrikli şarj istasyonu kurulacak UKOME mart ayı toplantısında İSPARK otopark alanlarına elektrikli şarj istasyonu kurulması teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan, “2025 yılında da tüm katlı ve açık otoparklarımızda bu kurulumları gerçekleştirmek ve işletmeye hazır hale getirmek istiyoruz” dedi.

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME mart ayı toplantısı, Zeytinburnu’nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Şarj istasyonu teklifi kabul edildi

Toplantıda, Türkiye’deki yerli elektrikli araç üretimini desteklemek ve üretilen araçların şarj ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla İSPARK otopark alanlarına elektrikli şarj istasyonu kurulması teklifi görüşüldü.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Yayalaştırma, parkomat projesi ve otobüs taşımacılığı talepleri...

Toplantıda, ayrıca yayalaştırma teklifleri, parkomat projesi teklifleri, Adalar Ulaşım ve Lojistik Yönergesi kapsamında elektrikli araçlara bireysel ve işletmeler için elektrikli araç kullanım izin belgesi görüşü teklifi, otobüs taşımacılığı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi, ada taksilerde açık çevrim kartlarının kullanılması gibi konular da görüşüldü.

'Türkiye’deki elektrikli araçların yüzde 55’inin İstanbul’da olacağı öngörülüyor'

Oy birliğiyle kabul edilen İSPARK otopark alanlarına elektrikli şarj istasyonu kurulması teklifi ile ilgili konuşan İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan, şunları söyledi:

2030 yılında geldiğimizde Türkiye’deki elektrikli araçların yüzde 55’inin İstanbul’da olacağı ve kullanılacağı, bu sayının da 1 milyon olacağı öngörülmektedir. Biz şu an halihazırda elektrik altyapısı müsait olan bütün katlı otoparklarımızda, elektrikli araç şarj istasyonu kurabiliriz. Açık ve yol üstü otoparklarımızda da bu konuyla ilgili fizibilite çalışmalarına başlayabiliriz.

"İSPARK otoparklarının bütün kapasitesinin yüzde 10’unu şarj için ayırmak istiyoruz"

Sıfır karbon emisyonu çalışmaları kapsamında da çevreci işletme vizyonu oluşturulması çalışmalarına başladık. 2024 yılında açık ve yol üstü otoparklarımızın kurulum için gerekli olan süreçleri başlatmak ve 1 yıl içerisinde de bunun bir bölümünü işletmeye açmak hedefindeyiz. 2025 yılında da tüm katlı ve açık otoparklarımızda bu kurulumları gerçekleştirmek ve işletmeye hazır hale getirmek istiyoruz. 2030 yılında ise İSPARK otoparklarının bütün kapasitesinin yüzde 10’unu, elektrikli araç şarj istasyonlarına ayırmak istiyoruz.

Ada taksilerde açık çevrim kartların kullanımı

Toplantıda ada taksilerde açık çevrim kartlarının kullanılması teklifi de görüşüldü.

Teklifte, ada taksi ücret tarifesi açılış ücreti Adakartlı’ya 14,14, İstanbulkartlar için 42,40 iken, açık çevrim kartlar için 84,80 olarak talep edildi.

'Gizli zam var' deyip, kabul etmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, gizli zam olduğuna dikkat çekerek bu teklifi kabul edemeyeceklerini belirtti.

Bunun üzerine Buğra Gökce, teklifi tekrar değerlendirilmesi üzere komisyona geri gönderdi.

Adalar Ulaşım ve Lojistik Yönergesi Kapsamında elektrikli araçlara bireysel ve işletmeler için Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi görüşü teklifi de gündeme yeniden getirilmesi üzerine komisyona iade edildi.