Euro
15.56
0.11%
Dolar
13.60
0.26%
Altın
793.53
0.64%
Borsa
1998
2.77%
Bitcoin
592.609
6.24%
BTXN Coin
33.46
1.30%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor

    Arızanın devam ettiği Isparta’nın kırsal kesimlerinde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik, jeneratörlerle sağlanıyor.
    • AA
    • 07.02.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor

    Isparta’da 3 Şubat'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

    Kentte oluşturulan kriz merkezi koordinesinde elektrik sıkıntısı yaşanan köylerde 2 ile 3 ekip müdahale ediliyor.

    2 BİN 663 ABONEYE JENERATÖR İLE ELEKTRİK VERİLDİ

    Kriz merkezinden alınan bilgiye göre, ana hatlardaki arıza durumu fazla olan Isparta'nın Aksu, Gelendost, Eğirdir, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç ile Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı elektrik sıkıntısı yaşanan köylerde 31 jeneratör ile elektrik arzı sağlandı.

    Vatandaşların mağdur olmaması için 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik verildi.

    Isparta da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor #1

    BAKAN DÖNMEZ, SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU

    Öte yandan cumartesi gününden itibaren kentte bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz bazı mahallelere giderek, saha çalışmalarını yerinde takip etti.

    Gerek çalışanlar gerekse vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, hem sorunları tespit etti hem de talepleri dinledi.

    Gökçay mevkisinde muhtarlarla toplantı yapan Dönmez, mahallelerdeki son durum hakkında bilgi aldı.

    Isparta da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor #2


    Görüş Bildir