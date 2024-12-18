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İHA

Isparta'da korku dolu anlar yaşandı..

Sabah 06.30 sıralarında Isparta’nın Yayla Mahallesi’nde meydana gelen olayda R.B. isimli şahıs 32 KE 797 plakalı aracıyla, 32 AER 553 plakalı Volkswagen marka otomobile defalarca çarptı.

Ardından aracından inen R.B., elindeki demir cisimle otomobilin farlarına, ön camına ve tavanına zarar verdi.

Araç sahibi elinde sopa ile tepki gösterdi

ELİNDEKİ SOPAYLA SALDIRDI

Aracına zarar verildiğini gören E.İ., elinde sopayla aşağı inerek R.B.’ye tepki gösterdiği sırada, R.B. elindeki demir cisimle E.İ.’ye saldırmaya çalıştı. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen R.B.’yi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, R.B.’nin aracıyla park halindeki bir başka araca defalarca çarptığı, ardından elindeki demir cisimle araca ve bir apartmanın kapısına zarar verdiği, son olarak ise aracın sahibi E.İ.’ye saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Mağdur araç sahibi şikayetçi oldu

Araç sahibi E.İ., şahsı tanımadığını belirterek şikâyetçi oldu. Olayda, evin dış kapısında ve araçta büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.