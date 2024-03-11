İHA
Isparta'da Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde gece saatlerinde, yaklaşık bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen üniversite öğrencisinden acı haber geldi.
Kaza yapmış halde ölü bulundu
Emirhan Göksu (20), 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme timi tarafından yapılan çalışmaların ardından Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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