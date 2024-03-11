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Isparta'da kaybolan genç, su kanalında kaza yapmış halde ölü bulundu

Isparta'da kaybolan genç, su kanalında kaza yapmış halde ölü bulundu Isparta’da bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.