Isparta'da müstakil evde çıkan yangın kontrol altına alındı

İHA

Isparta'da gece saatlerinde Merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü'nde, Eşref G.'ye ait müstakil evin bacasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.