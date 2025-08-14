Isparta'da otomobil kıraathaneye daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da saat 13.30 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Karip köyünde, Sebahattin Ö. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kıraathanesine daldı.

OTOMOBİL KIRAATHANE ÖNÜNE DALDI

Kıraathanenin önünde oturan Mustafa T. (19) ile Hasan Ünver (75) aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ünver, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin kıraathane önünde oturan vatandaşlara çarptığı ve bazı kişilerin aracın altında kaldığı görüldü.