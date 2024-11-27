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DHA

Isparta'da, Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçesi, antik kentleri ve doğal güzelliğiyle doğa yürüyüşü ve foto safari turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı.

Sütçüler'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü, manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

Köprüçay Nehri üzerine 2012'de yapımına başlanıp 2016'da tamamlanan Kasımlar Barajı'nın suları altında kalmasının ardından ev sahiplerine farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

BATIK KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Isparta'da 'batık köy' adıyla bilinen Darıbükü'ndeki taş evler, su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı.

Sonbahar mevsiminde dalları kurumaya başlayan ağaçların çevrelediği köyde, su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan taş evler, cami, elektrik nakil hatlarıyla bazı sokaklar, seyirlik görüntü oluşturdu.