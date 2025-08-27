İstanbul Avcılar'da devrilen binayı iş makinesi ile tutmaya çalıştılar

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında sokaktaki 5 katlı bir binanın yıkımına başlandı.
Bir kısmı yıkılan bina, dengesini kaybederek yan binanın üzerine devrildi.
Bina devrilmeden önce işçiler yıkımı yapan iş makinesi ile binayı ayakta tutmaya çalıştı.
Binanın büyük bir gürültü ile devrilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri geldi.
YARALANAN OLMADI
Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Polis ve belediye ekiplerinin incelemesinde yan taraftaki sağlam binanın 3 dairesinde hasar oluştuğu tespit edildi.
Hasar gören dairelerin masrafının yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.