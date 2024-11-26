Trajikomik olayın adresi İstanbul..

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, izleyenleri ağzı açık bıraktı..

Yabancı uyruklu bir kadın, yolda önüne gelen erkeklere saldırdı.

ÖNÜNE GELEN ERKEĞE SALDIRDI

Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda kadın, erkeklerin kimini yumruklayıp tokatladığı, kimini ise yere yatırıp tokatladığı görüldü..

"SOKAKTA DAYAK YEMEYEN HİÇ KİMSE YOK"

Show Haber'e konuşan görgü tanığı ise şunları söyledi:

Taksicileri, esnafları, sokaktan geçen herkesi dövdü. Güçlü kadın. Bu sokakta dayak yemeyen hiç kimse yok. Herkes nasibini aldı.



Adamı yere yatırıyor ve ayaklarıyla adamın boynunu koparmaya çalışıyor.