İstanbul Boğazı kırmızı-beyaza büründü

Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki köprüler kırmızı-beyaz renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne dev Türk bayrakları asıldı.

KÖPRÜLERDE CUMHURİYET COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da coşkuyla kutlanıyor. Boğaz köprülerinde dalgalanan Türk bayrakları, kentin silüetine anlamlı bir görüntü kazandırdı.