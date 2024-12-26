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İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Trafik çift yönlü olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Trafik çift yönlü olarak askıya alındı 'Cordelıa Moon' isimli tankerin İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.