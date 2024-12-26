İstanbul Boğazın'da öğle saatlerinde dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı...
Olayda, 'Cordelıa Moon' isimli tanker Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaptı.
Arıza sonrası, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
"İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ VE GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI"
Yaşanan gelişmeye ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
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