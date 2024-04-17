İstanbul-Büyükçekmece ‘de otomobil göle uçtu: 1 ölü Büyükçekmece'de tıra çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybetti. Otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla gölden çıkarıldı.

DHA

İstanbul Büyükçekmece'de 18.00 sıralarında, Alkent Mahallesi, Bahşayiş-Karaağaç Yolu, göl geçidinde, tırı son anda gören 34 BYV 11 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Tığ, tıra çarpmamak için ani manevra yaptı.

Göle uçan aracın sürücüsünü çevredekiler kurtardı

Tığ'ı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil göle uçtu. Çevrede bulunan vatandaşlar gölete uçan otomobilin sürücüsünü kurtararak kenara çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan Tığ, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tığ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, otomobilde kaç kişi olduğunun bilinmemesi nedeniyle, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik ekipleri ve AFAD'a bağlı ekipler gölde arama yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)