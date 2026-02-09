Abone ol: Google News

İstanbul Çekmeköy'de otomobil beton bariyere çarptı

İstanbul Çekmeköy'de otomobilin gişelerde bulunan beton bariyere çarpması sonucu sürücünün yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 23:08
  • İstanbul Çekmeköy'de otomobil beton bariyere çarptı ve sürücü yaralandı.
  • Kaza sonrası polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden otomobil, Çekmeköy Reşadiye Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde gişelere doğru süratle ilerleyen aracın kontrolden çıkıp savrularak beton bariyerlere çarpması yer alıyor.

