İstanbul Eyüpsultan'da kuyumcuya soygun girişimi

İstanbul'da yaşanan soygun girişimi anbean kameraya yansıdı..

Saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi.

Kuyumcu Mustafa K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı.

KAÇARKEN ATEŞ AÇTILAR

Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'YARALININ BİLİNCİ YERİNDEYDİ'

Abdullah Aksoy, "Biz çalışıyorduk Bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda yandaki komşumuz olan kuyumcuya soygun için girmişler. Karşılık verince de ateş etmişler. Yaralanma olayı olmuş. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Birisi arabaya binerken arkasından gördüm tanımıyorum kendisini. Araba hızlı şekilde gitti." dedi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şüphelilerin soygun için kuyumcuya girmesi ve olayın ardından kendilerini bekleyen araca binerek kaçtıkları anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.