Uçmayan kalmasın diye! AJet, Ramazan ayına özel fiyatları indirdi

Uçuş ağını her geçen gün genişleten AJet, Ramazan ayı öncesinde yolcularına özel yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Havayolu şirketi, yurt içi seyahat planı yapanlar için tüm iç hat seferlerinde geçerli yüzde 20’lik fiyat avantajı sunuyor.

Kampanya kapsamında belirlenen tarihlerde satın alınan biletlerle, Ramazan döneminde daha uygun maliyetle seyahat etme imkanı sağlanacak.

GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER

AJet tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, indirimli biletler 11 ve 12 Şubat tarihlerinde satın alınabilecek ve bu biletlerle 18 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Kampanya kodunun şirketin WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılacağı belirtildi.

İndirimden yalnızca AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınan biletlerde yararlanılabilecek.