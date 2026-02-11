COP31 sürecinde Gaziantep’in Sıfır Atık Yol Haritası kamuoyuna açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temasıyla hayata geçirilen 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları'nın ikinci sonuç konferansı, Gaziantep'te 10 Şubat 2026 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

GAZİANTEP'İN ÖZGÜ SIFIR ATIK YOL HARİTASI OLUŞTURULDU

Sıfır Atık Vakfı ve Gaziantep Valiliği himayelerinde; Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle toplanan çalıştayın çıktıları, Gaziantep’e özgü sıfır atık yol haritasını oluşturdu.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın teşrifleriyle gerçekleşen Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı’na; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş başta olmak üzere kamu, üniversite ve yerel yönetim temsilcileri, STK’lar ve öğrenciler katıldı.

GAZİANTEP'TE HAYAT BULAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Harun Topçu tarafından 20 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen çalıştayın çıktıları ve Gaziantep Sıfır Atık Hedef Belgesi sunumu gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarının ardından Gaziantep’te hayata geçirilen Sıfır Atık Uygulama Örnekleri gösterimi ile belge takdimleri yapıldı.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI İÇİN İL DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK

Konferansta; Gaziantep’in Sıfır Atık Yol Haritası, kent ölçeğinde somut politika önerileri, kısa, orta ve uzun vadeli uygulama ve izleme mekanizmaları, ulusal hedeflerle uyumlu şehir ölçekli dönüşüm stratejileri geniş kapsamlı bir şekilde ele alındı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Kentteki sıfır atık çalışmaları, Gaziantep Valiliği bünyesinde oluşturulacak olan Sıfır Atık İl Danışma Kurulu tarafından yürütülecek.

Hedef belgesindeki çalışmaların uygulanmasını takip edecek Kurul; düzenli değerlendirme toplantıları yapacak ve şehrin yıllık ilerleme raporlarını hazırlayacak.

"COP31, CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILACAK EN BÜYÜK ETKİNLİK ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Vakıf çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyerek, COP31 sürecinin önemine dikkat çekti:

197 ülkenin katılımıyla yapılması planlanan COP31’e 100 binden fazla insan gelecek.



COP31 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılacak olan en büyük etkinlik olma özelliğini taşıyor.



Türkiye’de yapılan bir başka etkinlik yoktur ki, 197 ülke katılsın ve 100 bin insan gelsin.



Aramızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Fatma Varank var.



Kendisi COP31 sürecinin gizli kahramanlarından, kendisine çok teşekkür ediyorum.

"SIFIR ATIK VAKFI GENİŞ KAPSAMLI BİR COP31 SÜRECİ BAŞLATTI"

Sıfır Atık Vakfı’nın geniş kapsamlı bir COP31 süreci başlattığını söyleyen belirten Ağırbaş, vatandaşlar, paydaşlar ve STK’ların COP31’e dair fikirlerini aktif olarak söyleyebilmesi için Türkiye’nin 81 ilinde çalıştaylar düzenlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak dünyanın 7 bölgesinde danışmanlık toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz.



Bu sayede ülkelerdeki devlet dışı aktörlerin; şirketlerin, üniversitelerin, STK’ların sesini COP31’de güçlü şekilde duyurmak istiyoruz.

"COP31 YÜKSEK DÜZEYLİ İKLİM ŞAMPİYONLUĞU TANIMINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

COP31 ile Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu tanımının değiştirileceğini de vurgulayan Ağırbaş, şunları söyledi:

COP31 sürecine insanların daha aktif, daha adil ve daha güçlü katılımını sağlamak için yeni merkezler oluşturuyoruz.



İnşallah bu ay içerisinde hizmete alacağımız Dijital Koordinasyon Merkezimizle beraber dünyanın bütün ülkelerinden paydaşlarımız fikirlerini online olarak bize ileterek COP31 sürecinde bizimle paydaş olabilecekler.



Biz dünyaya şu mesajı veriyoruz; Türkiye’de yapılan iklim zirvesi dünyanın zirvesidir.

"BİLİMSEL ÇIKTILARIN ARTARAK DEVAM ETMESİNİN ARZUSUNU YAŞIYORUZ"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu konuşmasında, üniversite yerleşkesinin, enerji tüketimini temiz enerji üretimiyle karşıladığını vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı çalışmaları artık bir medeniyet bilinci, bir çevresel emanetin ifadesi ve geleceğimize karşı da bireysel sorumluluk olgularımızın altını çizmektedir." dedi.

Sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve kültürel bir dönüşümün temel yapı taşlarından olduğunu söyleyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise, "Bu anlayış, kıt kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye duyarlı ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden bir toplum inşa etmenin anahtarıdır. Üniversiteler bu dönüşüm sürecinde yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda topluma yön veren, farkındalık oluşturan ve iyi uygulamaları yaygınlaştıran öncü yapımlardır." dedi.

"GAZİANTEP SIFIR ATIĞIN ANA ŞEHRİ OLACAK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de COP31 sürecinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Antalya'da inşallah olağanüstü bir çalışmanın bugün ilk tohumunu atıyoruz. Bu tohum doğru tohum. Çünkü biz OECD'nin şampiyon şehriyiz. Sıfır Atığın COP31'de ana temsilcisi olmaktan bu 20 şehirden bir olmaktan çok mutluyuz.



Sıfır atık, sıfır açlık demek. Bunu birlikte başaracağız diyoruz. Bu şehir vazgeçmeyenlerin şehri. O yüzden kazananların şehri olacak kıymetli bakanım. Sıfır atığın ana şehri olacak. Bunu birlikte başaracağız inşallah.

"COP31'İN TÜRKİYE'YE GELMESİ İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 2017 yılında hayata geçen Sıfır Atık Hareketi’nin bugüne kadar çok uzun yollar kat ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk başladığımızda atıkların dönüşüm oranı Türkiye'de yüzde 13 iken bugün yüzde 36. COP31'in Türkiye'ye gelme sürecinde; aslında biz bütün belediyelerimiz, onun dışında milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, bakanlıklarımız hep birlikte mücadele ettik ve bu COP31 Başkanlığı’nı almayı başardık."

Varank, 81 ilde yapılacak çalıştayların çıktılarının bütün dünyayla paylaşılacağını belirterek, "Artık uygulamaya geçme kısmının ilk adımlarını atmış olacağız. Tabii kısa bir süre içerisinde ajandamız açıklanacak." sözlerini kullandı.

"ARTIK DÜNYA'NIN ÇIĞLIĞI DUYULMAYA BAŞLIYOR"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Dünya’nın uyarılar verdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

Evet dünya bize yıllardır bas bas bağırıyor: İnsanoğlu sen beni çok hor kullanıyorsun. Bana çok kötü davranıyorsun. Beni yok ediyorsun. Okyanusta plastik adalar oluşturuyorsun. Ormanlarımı iyice azaltıyorsun. Birçok hayvan neslinin sona ermesine neden oluyorsun. Doğamı, yani insanoğlunun ayak bastığı her yeri kirletiyorsun.



İşte bu toplantılar ve benzerleri artık bu çığlığın duyulmaya başladığını sanki bana ifade ediyor.

2027 İÇİN 'GAZİANTEP SIFIR ATIK YILI' PLANI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği olarak birlikte birçok hazırlığa başladıklarını belirten Vali Çeber, "Birçok projeyi uygulamaya koyduk ve kendimiz dedik ki 2026’da tüm hazırlıkları tamamlayacağız ve ifade edildiği gibi '2027 Gaziantep Sıfır Atık Yılı' diyeceğiz diye bir idealimiz var ve bu konuda desteklerinizi de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞTAYLAR COP31 İÇİN ÖNEMLİ BİR MİSYON TAŞIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantının Gaziantep’te gerçekleştirilmesinin tesadüf olmadığını söyleyerek "Gaziantep, yalnızca sanayi üretimi ve ticaret kapasitesiyle değil, tarımsal üretim gücü ve köklü gıda kültürüyle de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir." dedi.

COP31 sürecinin önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Atığı kaynakta engellemek, önlenemiyorsa katma değere dönüştürmek, israfla mücadelenin ana temelidir. Bu çabaların tamamı Türkiye'nin iklim hedefleriyle de doğrudan ilintili.



Bu mücadelede sadece merkezi hükümet değil, aynı zamanda yerel yönetimler, özel sektör, hane halkı velhasıl bütün paydaşlara çok önemli görevler düşmekte.



Bütün illerimizden çıkacak olan çıktılar, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı bu dönemde önemli bir misyon taşıyor. Bunun da ötesinde politikalarımıza yön verme açısından çok önemli çıktılar elde edeceğiz.

COP31 SÜRECİNDE TÜRKİYE SIFIR ATIK ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYLARI

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmaları yürütülen COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları, yerel düzeyde ortaya çıkan ihtiyaçları, sorun alanlarını ve iyi uygulama örneklerini sistematik biçimde analiz ederek, Türkiye’nin ulusal sıfır atık ve iklim politikalarına doğrudan katkı sunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda açıklanan raporlar, ilgili kurum ve paydaşlarla paylaşılırken; ulusal ve yerel düzeyde politika geliştirme, stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde referans doküman olarak kullanılacak.

"DÜNYA ORTAK EVİMİZ" MİSYONU İLE KÜRESEL MODEL

Bu çalışmalar, "Dünya Ortak Evimiz" misyonuyla ele alınan israfla mücadelede yerel aktörlerin etkin rol üstlendiği, ortak aklın ve kurumsal iş birliğinin güçlendiği küresel bir model ortaya koyarak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine güçlü bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

PROTOKOL, AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Konferansın ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde kurulan Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile Hemşirelikte İleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü’ndeki açılış törenine; Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan katıldı.