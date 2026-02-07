Abone ol: Google News

İstanbul Fatih'te bankadan çaldığı paraları düşüren silahlı soyguncu yakalandı

İstanbul Fatih'te bankadan yaklaşık 112 bin lira çalan, kaçarken vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın büyük bir kısmını düşüren soyguncu yakalanarak gözaltına alındı.

  • İstanbul Fatih'te bir bankadan 112 bin lira çalan soyguncu, kaçarken vatandaşa çarparak büyük kısmını düşürdü.
  • Vatandaş, düşen parayı bankaya iade etti ve kaçan soyguncu polis tarafından yakalandı.
  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'un Fatih ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

Kaçarken vatandaşa çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın büyük bir kısmını düşürdü.

Düşen yaklaşık 80 bin liranın şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği, bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

