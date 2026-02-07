İstanbul Fatih'te bankadan çaldığı paraları düşüren silahlı soyguncu yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Fatih ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

Kaçarken vatandaşa çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın büyük bir kısmını düşürdü.

Düşen yaklaşık 80 bin liranın şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği, bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.