İzmir’de 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Yayınlama:
Konak ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Aramalarda, 315 satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 580 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

