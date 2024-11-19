İstanbul Havalimanı'nı kullanacak yolculara müjde

AA

İstanbul Havalimanı her yıl yerli ve yabancı birçok yolcuyu ağırlıyor.

Yaşanan yeni gelişmede, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım İstanbul Havalimanı'nı kullanacak yolcuları sevindirdi.

ÜCRETSİZ İNTERNET İMKANI

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kullanıcılar, ücretsiz internet imkanından "cep telefonu ile giriş" ya da "erişim kodu ile giriş yap" seçenekleri ile yararlanabilecek.

Cep telefonu ile internet hizmetini kullanmak isteyenlerin, İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalden "cep telefonu ile giriş" seçeneğini tercih ederek telefon numarası girmesi gerekiyor.

Kullanıcılar, telefonlarına SMS ile gelen şifre bilgilerini, açılan portal ara yüzünde ilgili alana girerek internete erişebilecek.

ERİŞİM KODU İLE GİRİŞ

Erişim kodu ile girişte ise yolcular, terminalde bulunan kiosk cihazlarından pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak erişim şifresi alabilecek.

Kullanıcılar, bu şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra "erişim kodu ile giriş yap" seçeneğini tercih ederek, ekranlarda açılan alana erişim kodunu girerek internete erişimi sağlayabilecek.