Yağmur Dinç

2024'ün son günlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde ilerlerken, soğuk havalar etkili oluyor.

Özellikle İstanbul'da bu sene kar yağıp yağmayacağı ise merak konusu.

Yılbaşı öncesi Megakent'in beyaza bürünmesini isteyen vatandaşlar, bu haberle üzülecek.

KAR YOK

Hava Forum, İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini açıkladı.

X'te yapılan paylaşımda; "İstanbul kar açısından bu yılı (2024'ü) maalesef kapadı. Ocak ayının ilk günlerini de kaybettik. 6-7 Ocak'tan itibaren ise olumlu sinyaller başladı. Gelişmeleri takipteyiz..." denildi.