İstanbul, İzmir ve Bursa'da "termo şok": Devasa bir fön gibi...

Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artırdı.

Üstüne bir de Basra sıcakları gelince, birçok ilde termometreler fırladıç

Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanacağına değinilmişti.

Hava durumu uzmanlarının değerlendirmelerine göre; İstanbul, Bursa, İzmir ve çevresinde "termo şok" başladı.

TERMO ŞOK NEDİR

Hava Forum, "Marmara ve Ege bölgesinde "TERMO ŞOK" etkisi yaşanıyor. Sıcaklık anormal yükseldi. Devasa bir fön makinesi açıkmış gibi durum var." dedi.

Termal şok, vücudun ani ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu yaşadığı fizyolojik tepkidir. Özellikle aşırı sıcak havalarda, vücut ısısının hızla yükselmesiyle ısı düzenleme mekanizması bozulur, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.