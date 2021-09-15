İstanbul Kadıköy’de tarihi cami kundaklandı

Kadıköy'de bir kadın, tarihi Faikpaşa Camii'nde yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiselerle kadınlar bölümünde ateş yaktı. Çıkan yangın, cemaat tarafından söndürüldü.

Akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy’de Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiseleri 1882 yılında yapılan tarihi Faikpaşa Camii’nin kadınlar bölümünde yaktı.

CEMAAT, YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Dumanları gören cami cemaati yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Tarihi caminin kundaklanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli kadının arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Kadıköy'de camiyi yakmaya çalışan şüpheli VİDEO

"DUMANLARI ÇIKMASINDAN YANGINI FARK ETTİK"

Cami cemaatinden olan bir vatandaş, “Güvenlik kameraları görüntülerinde de gözüküyor elinde poşetle kadınların namaz kılma alanına giriyor. Poşet içerisindeki kıyafetlerini yerde yakıyor ve daha sonra çıkıp gidiyor. Yakıp gidiyor arkasından da dumanların çıkmasını fark ettik ve bizde cemaat olarak söndürdük daha sonrada itfaiye geldi” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇİRKİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İstanbul Valiliği, Kadıköy Faikpaşa Camii'nin bir kişi tarafından yakılmaya çalışılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy İlçemizin Acıbadem Mahallesi Faikpaşa Camisinin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Cami görevlileri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle söndürülen yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faikpaşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. " ifadelerine yer verildi.