İstanbul Şişli'de lüks otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

İstanbul Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi'nde iddialara göre yüksek hızla ilerleyen lüks otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, önce bariyere, sonrasında yolda bulunan korkuluklara çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 YARALI
Ekiplerin çalışmasının ardından otomobildeki 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
