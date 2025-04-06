İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor

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Güneşin kısa süreli yüzünü gösterdiği İstanbul, yeniden yağmurlu günlere hazırlanıyor.

Baharın ılık yüzü yerini serin rüzgârlara bırakırken, yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri dışında neredeyse her ilde yağış bekleniyor.

NEREDEYSE HER İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların çoğunlukla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise yağış karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, sabah saatlerinde Marmara başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinin yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi

Şu anda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) üzerinden başlayarak hafta boyunca kademeli şekilde düşeceği ifade edildi. Bölge genelinde sıcaklıkların 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

6 NİSAN PAZAR

MGM'nin yayınladığı 5 günlük tahmin haritasında göre, 6 Nisan günü ülke genelinde sıcaklıklar 1 ila 22 derece arasında değişiyor. Batı bölgelerde, özellikle Ege ve Marmara’da, sıcaklıklar 15-22 derece civarında seyrederken, iç ve doğu kesimlerde 1-10 derece arasında daha serin bir hava hakim.

İstanbul 15, İzmir 18, Ankara 6, Antalya 20, Trabzon 12, Erzurum 3 ve Diyarbakır 15 derece ölçülüyor. Yağış beklenen bölgelerde sağanak yağmur etkili olacak; özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise yer yer kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da hava genellikle parçalı bulutlu. Rüzgârın hafif, bazı bölgelerde orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

7 NİSAN PAZARTESİ

7 Nisan için yayınlanan haritaya göre, Sıcaklıklar 2 ila 26 derece arasında değişecek. Güney ve batı bölgelerde daha ılık bir hava hâkim olacak; Antalya’da 25, İzmir’de 19, Muğla’da 23 derece ölçülecek, ancak iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar daha düşük seyredecek, Erzurum’da 2, Kars’ta 4, Sivas’ta 3 derece civarında olacak.

Marmara ve Ege’de hava genellikle parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak. Akdeniz Bölgesi’nde güneşli bir gün beklenirken, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da hava çoğunlukla bulutlu olacak; özellikle Karadeniz kıyılarında ve doğuda hafif yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

İstanbul’da 15, Ankara’da 15, Trabzon’da 11, Diyarbakır’da 21 derece olacak. Rüzgâr ise genel olarak hafif esecek.

8 NİSAN CUMARTESİ

8 Nisan için, sıcaklıklar 1 ila 26 derece arasında değişecek. Güney ve batı bölgelerde hava ılık seyredecek; Antalya’da 24, Muğla’da 23, İzmir’de 15 derece ölçülecek.

İç ve doğu kesimlerde ise daha serin bir hava etkili olacak; Erzurum’da 1, Kars’ta 2, Sivas’ta 6 derece görülecek. Marmara ve Ege’de hava parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak. Akdeniz Bölgesi’nde genellikle güneşli bir gün beklenirken, İç Anadolu ve Karadeniz’de hava bulutlu, bazı bölgelerde hafif yağmur görülebilecek.

Doğu Anadolu’da ise kar yağışı etkili olacak, özellikle yüksek kesimlerde kar bekleniyor. İstanbul’da 12, Ankara’da 12, Trabzon’da 11, Diyarbakır’da 22 derece olacak. Rüzgar genel olarak hafif esecek.

9 NİSAN ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, sıcaklıklar -1 ila 28 derece arasında değişecek. Güney ve batı bölgelerde hava ılık olacak; Antalya’da 25, Muğla’da 22, İzmir’de 14 derece ölçülecek.

İç ve doğu kesimlerde ise daha soğuk bir hava hâkim; Erzurum’da 3, Kars’ta -1, Sivas’ta 3 derece görülecek. Marmara ve Ege’de hava genellikle parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak. Akdeniz Bölgesi’nde güneşli bir gün beklenirken, İç Anadolu ve Karadeniz’de hava bulutlu, bazı bölgelerde hafif yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor. İstanbul’da 10, Ankara’da 7, Trabzon’da 9, Diyarbakır’da 21 derece olacak. Rüzgâr genel olarak hafif esecek.

10 NİSAN PERŞEMBE

10 Nisan 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde sıcaklıklar -3 ila 21 derece arasında değişecek.

Güney ve batı bölgelerde hava nispeten ılık seyredecek; Antalya’da 20, Muğla’da 17, İzmir’de 13 derece ölçülecek. İç ve doğu kesimlerde ise soğuk hava etkili olacak; Erzurum’da -1, Kars’ta -3, Sivas’ta 0 derece görülecek. Marmara ve Ege’de hava parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak.

Akdeniz Bölgesi’nde genellikle güneşli bir gün beklenirken, İç Anadolu ve Karadeniz’de hava bulutlu, bazı bölgelerde hafif yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor. İstanbul’da 11, Ankara’da 6, Trabzon’da 7, Diyarbakır’da 18 derece olacak. Rüzgâr genel olarak hafif esecek.