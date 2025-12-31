İstanbul Valisi Gül: Kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değil

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kent genelinde yakından takip ediliyor.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından özellikle bazı bölgelerde görülen kar yağışına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Gül, mevcut yağışın eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını ve meteorolojik verilere göre kısa süre içinde sona ermesinin beklendiğini belirtti.

"KAR YAĞIŞI, EĞİTİM-ÖĞRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK DÜZEYDE DEĞİL"

Davut Gül, NSosyal hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde NSosyal medya uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum."