İstanbul'a 2 günlük uyarı geldi! Dışarı çıkarken dikkat: Kuvvetli olacak

İstanbul’da etkisini artıran kuvvetli rüzgar, meteoroloji uzmanlarının uyarılarını beraberinde getirdi.

Özellikle önümüzdeki iki gün boyunca rüzgar hızının artacağını ve zaman zaman fırtına seviyelerine ulaşabileceğini bildirildi.

Uzmanlar, dışarı çıkacak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

70/75 KM HIZA ULAŞABİLİR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul'da rüzgarın etkisinin artacağını duyurdu.

Rüzgar hamlelerinin 70/75 km hıza ulaşabileceğini belirten Hava Forum, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Sevgili İstanbullular bugün ve yarın poyrazımız kuvvetli esecek. Rüzgar hamleleri 70/75 kilometre hıza ulaşabilir. Saçlarınızı toplayın ya da saç spreyi ile iyice sabitleyin. Kıyafet tercihinizi rüzgara göre yapın. Çamaşırlarınızı da balkonda çok bırakmayın tozlanır..."