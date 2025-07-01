İstanbul'a geçmiş olsun! Uyutmayacak: 15 Temmuz'dan itibaren...

Geçtiğimiz 1-2 yıldır iklim krizinin etkileri net bir şekilde hissediliyor.

Özellikle yazın artan hava sıcaklıkları, boğucu bir neme dönüşüyor.

2025 yazı için de dikkat çekici uyarılar gelmeye devam ediyor.

NEM GELİYOR

Hava Forum, nemli gecelerin geleceğini duyurdu.

Paylaşımda, "İstanbullular nemimiz biraz yükseldi. Nem sıkıntılı iştir. 15 Temmuz - 31 Ağustos arası nem ile ilgili sıkıntılı geceler başlayabilir. Şu sıralar geceleri rahatız, sıcaklık geceleri 18-19 derecelerde. Bugünlerin tadını çıkaralım..." denildi.