İstanbul'a kara haber; 7 gün sürecek...

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Aralık ayının ilk günleri, İstanbul için gri geçecek...
Meteorolojik verilere bakıldığında; Megakent, haftaya sağanak yağmurla başladı.
Yağışa teslim olan İstanbul'da serin hava hakim oldu.
Öte yandan ise gökyüzünün rengi dikkat çekti.
7 GÜN SÜRECEK
Hava Forum'un haberine göre; İstanbul'da 7 gün boyunca gri hava etkisini gösterecek.
Paylaşımda, "İstanbul'da 7 gün sürecek olan gri gökyüzü modu başladı. Kapalı hava sevenlere müjdeler olsun. Bu süreçte ara ara hafif yağmur da yağacak..." ifadeleri kullanıldı.