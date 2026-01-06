İstanbul’a yeni dalga geliyor! Öğrenciler sevinecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da yeni hava dalgası etkisini gösterecek.

Uzmanların değerlendirmelerine göre kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgası, önümüzdeki günlerde Türkiye’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor.

Özellikle 12–16 Ocak tarihleri arasında beklenen ilk dalga, sıcaklıklarda ani düşüşlere ve yer yer kış koşullarının sertleşmesine yol açabilir.

YAĞIŞLAR YOLDA!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, yeni soğuk hava dalgası ile ilgili yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“Kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgası yola çıkmaya hazırlanıyor. Şayet gelirse İstanbul'da bile öğrencileri sevindirecek gelişmeler olabilir. 12-16 Ocak arası birinci dalga heyecan verici gelişmeleri yakın takipteyiz. Gerçek kış henüz başlamadı, bol yağışlar yolda…”