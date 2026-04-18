İstanbul'da 12 saatlik planlı su kesintisi: Metro inşaatı nedeniyle birçok mahalle etkilenecek

Kadıköy, İstanbul'un en yoğun ve eski yerleşim bölgelerinden biri olarak uzun yıllardır altyapı sıkıntılarıyla gündeme geliyor.

İSKİ'nin sorumluluğundaki içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, artan nüfus, metro gibi altyapı projeleri nedeniyle sık sık bakım, onarım gibi çalışmaları gerektiriyor.

SIKLIKLA YAŞANAN KESİNTİLER HAYATI ZORLAŞTIRIYOR

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında veya planlı kesintilerde suyun saatlerce kesilmesi, bazen çamurlu/kirli su akması gibi şikayetleri sıkça dile getiriyor.

Son yıllarda Göztepe, Bostancı, Erenköy gibi semtlerde tekrarlanan kesintiler, günlük yaşamı, esnafı ve hijyen koşullarını olumsuz etkiliyor.

KESİNTİLER VATANDAŞIN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR

Bu tür müdahaleler genellikle projelerin inşaatı sırasında ortaya çıkıyor ve ilçe belediyesi ile İBB/İSKİ koordinasyonunda yürütülüyor.

Ancak koordinasyon eksikliği veya eski şebekenin yetersizliği nedeniyle benzer kesintiler zaman zaman vatandaşların tepkisini çekiyor.

12 SAATLİK KESİNTİ DUYURUSU YAPILDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan Pazartesi günü Kadıköy'ün önemli bir bölümünde 12 saatlik planlı su kesintisi olacağını duyurdu.

Kesinti, saat 10.00 ile 22.00 arasında uygulanacak.

KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

-Caddebostan

-Bostancı

-Göztepe

-Erenköy

-Fenerbahçe

-Suadiye

-Feneryolu

METRO ÇALIŞMASI SEBEBİYLE KESİNTİ YAŞANACAK

Kesintinin nedeni, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı inşaatı kapsamında Metro AŞ tarafından yürütülen içme suyu hatlarındaki çalışmaları.

Özellikle Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde yapılacak müdahale nedeniyle su şebekesi geçici olarak devre dışı bırakılacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANINCA SU NORMALE DÖNECEK

İSKİ, kesintinin planlı olduğunu ve metro projesinin ilerlemesi için zorunlu hale geldiğini belirtti.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun normale döneceğini ifade etti.

Ancak benzer altyapı çalışmalarının geçmişte de uzun süreli kesintilere yol açtığı biliniyor.