İstanbul'da 2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesi alev alev yandı

İstanbul'da Arnavutköy’de gece saat 00.15 sıralarında Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi’nde bulunan ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi'nde yangın çıktı.
YANGIN 1 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesinden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken gökyüzü dumanla kaplandı.
Yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası akaryakıt tankerleri ile iş makineleri kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.