İstanbul'da 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi

AA
İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.
ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BİTİŞİK APARTMANLAR TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı.
Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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