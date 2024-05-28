İstanbul'da arkadaşlarıyla şakalaşan çocuk tramvayın altına düştü Sultangazi'de tramvaydan indikten sonra arkadaşlarıyla şakalaşan 13 yaşındaki Ahmet Murat Şahin tramvayın hareket etmesiyle dengesini kaybederek raylara düştü. Hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da arkadaşlarıyla şakalaşan çocuk, ölümden döndü..

Saat 16.15 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, T4 Mescid-i Selam-Topkapı Tramvay Hattı, Hacı Şükrü durağında tramvaydan inen Ahmet Murat Şahin(13) arkadaşlarıyla şakalaşmaya devam etti.

Dengesini kaybederek raylara düştü

Tramvayın hareket etmesi ile Şahin dengesini kaybederek tramvay raylarına düştü. Tramvayın duraktan ayrılmasının ardından Şahin'in raylara düştüğü anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)